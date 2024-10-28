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Apple анонсувала iMac з чипом M4, оновленою вебкамерою та Apple Intelligence

Apple анонсувала iMac з чипом M4, оновленою вебкамерою та Apple Intelligence
Apple-iMac-M4
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
28 жовтня 2024, 17:45
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Компанія Apple представила нову версію 24-дюймового iMac. Пристрій отримав процесор M4 (10 ядер CPU та 10 ядер CPU).

Новий iMac постачається з мінімум 16 ГБ оперативної пам'яті, порівняно з 8 ГБ для попередньої базової моделі. Також є версія з 32 ГБ оперативної пам'яті та SSD до 1 ТБ.

Завдяки новому процесору, iMac працює в 1,7 раза швидше, ніж версія з чипом M1. Також Apple зазначає, що новинка швидше обробляє фото та відео. Комп'ютер підтримує Apple Intelligence.

Пристрій отримав нове скло з нанотекстурою та оновлену вбудовану вебкамеру Center Stage з роздільною здатністю 12 МП та функцією Desk View.

Новий iMac доступний для попереднього замовлення вже сьогодні, а в продаж він надійде 8 листопада 2024 року. У США ціна починається від $1299. На вибір є наступні кольори: зелений, жовтий, помаранчевий, рожевий, фіолетовий, синій та сріблястий.

Apple iMac Комп'ютери Анонси M4
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