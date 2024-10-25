Кожен п’ятий український бізнес користується ШІ – дослідження Mastercard

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Як показує дослідження Mastercard, український бізнес стрімко розвивається. 75% опитаних бізнесів активно використовує цифрові канали для продажу та комунікації з клієнтами.

В опитуванні взяли участь 445 українських власників мікро-, малого та середнього бізнесу – у 20 областях України. Кожен шостий опитаний підприємець повідомив, що відкрив свій поточний бізнес вже після початку повномасштабної війни росії з Україною. При цьому 66% з них не мали попереднього досвіду бізнес-діяльності.

Наразі вже 3 із 4 підприємців активно використовують цифрові канали для представлення товарів і послуг свого бренду. Зокрема, 37% підприємств мають власний вебсайт, чверть опитаних (24%) представлені на маркетплейсах, а кожен шостий підприємець (16%) розробив мобільний додаток для свого бізнесу.

Крім того, підприємці активно впроваджують інструменти штучного інтелекту. Так, вже кожен п’ятий підприємець (21%) користується ШІ у своїй бізнес-діяльності: серед мікробізнесів цей показник становить 16%, серед малих бізнесів — 30%, а серед середніх бізнесів — 47%. Ще 34% респондентів зазначили, що їм цікаво познайомитися з можливостями цих технологій.

Найпоширеніші напрями застосування інструментів і сервісів на основі ШІ серед підприємців включають розробку маркетингових, SMM та комунікаційних стратегій, переклад на інші мови, комунікацію з клієнтами у цифрових каналах, генерування зображень та написання текстів.

56% опитаних підприємців або вже експортують або планують виходити на інші ринки.Найбільш популярними країнами для експорту стали Польща (32%), Німеччина (22%), США (16%), Литва й Італія (по 13%).

Також зростає використання безготівкових способів оплати: 9 з 10 українських бізнесів надають можливість розрахуватися за товари чи послуги безготівково. 17% з них почали приймати такі форми розрахунків упродовж останніх двох років.

Також перевагу безготівковим платежам віддають і клієнти. Для 80% опитаних підприємців безготівкові оплати приносять більш ніж половину доходу, що на 8 в.п. більше за попередній рік.

Зокрема, зросли такі форми розрахунків: за реквізитами (такий вид розрахунків пропонують 58% опитаних підприємців), через POS-термінал (34%) та онлайн-оплати на сайті або через платіжні сервіси (34%). Водночас перекази на картку (40%) як форма оплати знизилися на 6 в.п., порівняно з минулим роком.