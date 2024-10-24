Штучний інтелект допоможе лікарям знаходити зламані кістки

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Штучний інтелект може допомогти лікарям знаходити зламані кістки у пацієнтів. Про це заявили у Національному інституті здоров'я і досконалості допомоги (NICE), пише BBC.

Штучний інтелект не працюватиме на одинці, а лиш допомагатиме професійним медичним працівникам. Дослідження інституту показують, що інструменти на основі ШІ є безпечними. Вони допоможуть пришвидшити діагнози.

Представник NICE розповів, що зламані кістки пропускають від 3% до 10% випадків. Це найпоширеніша діагностична помилка у відділеннях невідкладної допомоги. Водночас треновані експерти, що перевіряють сотні рентгенівських знімків щодня, знаходяться в дефіциті та мають величезні навантаження.

"Ці ШІ-технології є безпечними у використанні та можуть виявляти перелом, які можуть пропустити люди, враховуючи тиск і вимоги, під якими працюють ці професійні групи", – сказав Марк Чапман, директор із технологій охорони здоров’я NICE.

Завдяки тому, що штучний інтелект допоможе швидше ставити діагноз та зможе виявляти пропущені переломи, робота медичних спеціалістів полегшиться. Водночас для пацієнтів це означатиме менше повторних відвідувань лікарів для виявлення пропущених травм.

У NICE також переконані, що технологія штучного інтелекту "навряд" приведе до збільшення кількості неправильних діагнозів або направлень до клінік для лікування переломів. Це, знову ж таки, через те, що рентгенівські знімки повторно переглядатиме професіонал. Водночас для радіологів це означає, що їм непотрібно самотужки вишукувати переломи, а лише підтвердити результати ШІ.