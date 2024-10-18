На Windows з'явилася програма ChatGPT – поки лише для платних користувачів

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Програма перебуває на ранніх етапах тестування. На жаль, деякі функції, що доступні на macOS чи у вебверсії можуть поки не працювати. Попри це, ChatGPT для Windows здатен відповідати на різні питання. Програма також відкривається за допомогою сполучення клавіш Alt + Space.

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На додачу, в програму можна завантажувати фото та файли для опрацювання чат-ботом і вона підтримує генерацію зображень. Також програма має ранній доступ до моделі OpenAI o1, здатної "думати".

OpenAI заявила, що ChatGPT для Windows отримає всі функції та стане загальнодоступним для користувачів без передплати пізніше цього року. Наразі програма є у підписках Plus, Enterprise, Team та Education.