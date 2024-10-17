Monobank запустив "Групові витрати": як користуватися новою послугою

Редакторка розділу IT-бізнес на Mezha.Media. Загальний досвід роботи – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

У Monobank з'явилася нова послуга – "Групові витрати". Вона дає змогу розділити чек між кількома людьми. Про це оголосив співзасновник банківського застосунку Олег Гороховський.

"Уявіть: щоп’ятниці ви ходите з колегами в більярд. Завжди хтось один заплатить за всі напої, хтось – за бронь столу, а хтось – за кухню. Ділити ці чеки між усіма, хто їв / пив / відпочивав, тепер дуже просто, – написав він. – Ви створюєте групу з контактами, потім додаєте туди витрати з вашої виписки або вводите їх вручну й вибираєте – хто з контактів скільки винен".

Щоб скористатися послугою, у застосунку слід натиснути "Переказати на картку". Завдяки запуску "Групових витрат" користувачам більше не треба буде копіювати картку та скидати її по чатах разом із фото чека.

"Вишенька на торті: можете раз на добу відправити нагадування від Monobank всім, хто ще не повернув гроші", – додав Олег Гороховський.

Нещодавно також стало відомо, що користувачі Monobank тепер можуть оплатити пальне на заправках WOG поряд із колонкою – для цього треба просто “потрусити” смартфоном.