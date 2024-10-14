Apple хоче захопити ринок пристроїв "розумного дому"

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Спроби компанії Apple вийти на ринок "розумного дому" поки що мали неоднозначні результати. Хоча смартколонка HomePod і телевізійна приставка Apple TV здобули певну кількість шанувальників, вони не змогли сформувати надійну основу, на якій компанія могла б далі розвивати напрямок пристроїв для дому.

Традиційний підхід Apple до створення продуктів преміумкласу в рамках своєї закритої екосистеми не був настільки ефективним для "розумного дому", де споживачі часто віддають перевагу пристроям, які інтегруються з широким спектром інших продуктів. Щоб змінити ситуацію, Apple буде підтримувати Matter - протокол розумного дому, покликаного забезпечити сумісність між пристроями різних виробників.

Ще одним важливим елементом стратегії Apple є штучний інтелект. Компанія планує використовувати свою нову платформу Apple Intelligence для забезпечення домашньої автоматизації та точного контролю над пристроями, застосунками та медіа. Ключовим елементом цього просування ШІ є система App Intents, яка дозволяє асистенту Siri ефективніше керувати функціями в додатках.

ШІ також відіграватиме важливу роль у функціональності майбутніх домашніх пристроїв Apple. Наприклад, майбутній роботизований настільний пристрій буде використовувати ШІ, щоб відчувати своє оточення, розпізнавати, хто дивиться на екран, і навіть визначати, хто говорить.

Третім стовпом просування "розумного дому" від Apple є програмне забезпечення, починаючи з нової операційної системи homeOS, яка буде побудована на основі tvOS, операційної системи, яка використовується в телевізійній приставці Apple TV.

Щоб прискорити ці зусилля, Apple збирає нову команду Home Ecosystem і перепризначила інженерів зі свого вже неіснуючого автомобільного проєкту для роботи над домашніми продуктами.