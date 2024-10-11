Користувачі скаржаться, що YouTube "поламав" кнопку пропуску реклами

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

YouTube відповів на занепокоєння користувачів та пояснив, що не прибирає кнопку пропуску реклами, а лише змінює деякі елементи відображення реклами.

"YouTube не приховує кнопку "Пропустити", — каже прессекретарка YouTube Олува Фалодун. — Кнопка з'являється через 5 секунд після початку відтворення реклами, як і завжди".

YouTube "зменшує кількість елементів у рекламному плеєрі", щоб "глядачі могли глибше взаємодіяти з рекламою завдяки чистішому досвіду". Користувачі як десктопних, так і мобільних пристроїв можуть також побачити таймер зворотного відліку для пропуску реклами, який з'являється у вигляді смужки прогресу перегляду.

YouTube активно розширює можливості показу реклами. Наприклад, реклама тепер буде з'являтись під час паузи відео. Також YouTube веде активну боротьбу з блокувальниками реклами.

Звісно, чи не найпростіший спосіб позбутись реклами — заплатити за YouTube Premium, тим паче, що для українців це радше питання принципу, ніж значна витрата.