YouTube тестує новий дизайн плеєра на смартфонах

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

YouTube почав тестування нового дизайну плеєра на смартфонах. Деякі користувачі отримали новий вигляд ще кілька місяців тому і залишилися не надто задоволені, пише Android Authority.

Новий дизайн став щільнішим та розмішає на екрані більше елементів управління, а старі елементи перемістили у нові місця. Наприклад назва відео тепер відображається знизу, а разом з тим одразу у плеєрі можна побачити кількість переглядів та коли відео було завантажене.

Вниз також перемістили назву каналу і додали туди іконку та кількість підписників. Кнопки розширення та повернення екрана перемістили у верхній лівий кут, де раніше відображалася назва. Однією з основних змін є те, що з новим дизайном у горизонтальному вигляді немає кнопок вперед/назад, але вони присутні при вертикальному перегляді.

Ще однією зміною є те, що переглядаючи відео з плейлиста, їх можна ”свайпати“ як Shorts.

Користувачі на Reddit, в яких подібні зміни з'явилися ще раніше, скаржаться, що це непотрібно, і що не варто виправляти те, що і так працює добре. У коментарях також відзначають, що новий дизайн це по суті вигляд плеєра з YouTube для розумних телевізорів. Загалом зміни здебільшого "ненавидять".