Українці зможуть замовляти товари напряму з Amazon

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Укрпошта планує укласти угоду з Поштовою службою США (USPS). Про це розповів гендиректор компанії Ігор Смілянський в інтервʼю ”Інтерфакс-Україна”.

Угода між Укрпоштою та USPS дозволить українцям замовляти товари з Amazon та інших маркетплейсів США.

”Щойно нам вдасться укласти угоду, Amazon відкриється для України”, – зазначив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський

Товари їхатимуть до України через Велику Британію. Посилки доставлятимуть до Лондона і вже через день вони мають бути в Україні.

Якщо домовитись вдасться, то замовляти товари напряму з Amazon в Україну можна буде вже у 2025 році.

До речі, зараз українці також можуть купувати товари з різних маркетплейсів світу, але доставленням займаються приватні поштові компанії через свої склади. Наприклад, так працює Нова пошта.