Українці зможуть замовляти товари напряму з Amazon

Укрпошта планує укласти угоду з Поштовою службою США (USPS). Про це розповів гендиректор компанії Ігор Смілянський в інтервʼю ”Інтерфакс-Україна”.
Угода між Укрпоштою та USPS дозволить українцям замовляти товари з Amazon та інших маркетплейсів США.
”Щойно нам вдасться укласти угоду, Amazon відкриється для України”, – зазначив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський
Товари їхатимуть до України через Велику Британію. Посилки доставлятимуть до Лондона і вже через день вони мають бути в Україні.
Якщо домовитись вдасться, то замовляти товари напряму з Amazon в Україну можна буде вже у 2025 році.
До речі, зараз українці також можуть купувати товари з різних маркетплейсів світу, але доставленням займаються приватні поштові компанії через свої склади. Наприклад, так працює Нова пошта.