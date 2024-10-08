В Google Docs з'явилася можливість додавати вкладки у великі документи

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

В Google Docs почали зʼявлятися вкладки, які полегшать роботи над великими документами. Ця функція була вперше анонсована у квітні 2024 року. Про це пише The Verge.

Доступ до вкладок можна отримати у десктопній версії редактора натиснувши на символ крапки, розташований у верхньому лівому куті екрана документа. При наведенні на цей символ, який раніше позначався як "показати структуру документа", тепер відображатиметься напис "Показати вкладки та структуру".

Функція підтримує додавання до трьох рівнів підвкладок, які можна створити перетягнувши одну вкладку на іншу. Меню навігації по вкладках відкривається за замовчуванням у документах, що містять дві або більше вкладок. Також можна буде ділитись посиланням одразу на потрібну вкладку документа.

Можливості редагування вкладок, такі як перейменування, дублювання або видалення, доступні лише користувачам, які мають доступ до редагування документа. В іншому випадку вкладки можна переглядати й переміщатися по них у режимі підказок, але не змінювати.

Традиційно для Google, повне розгортання нової функції може зайняти декілька тижнів.