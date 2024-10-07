Google почала розгортати нові функції захисту смартфона від крадіжок

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Компанія Google випускає новий набір функцій, спрямованих на те, щоб ускладнити злодіям доступ до даних власника викраденого Android-смартфона. Всього з'явиться 3 функції захисту, традиційно для Google, вони розгортаються поступово серед малих груп користувачів. Про це пише The Verge посилаючись на датамайнера @MishaalRahman.

Найцікавішою, є функція блокування при виявленні крадіжки. Вона використовує штучний інтелект для блокування екрана, коли виявляє нетиповий рух смартфона, який може виявитись крадіжкою.