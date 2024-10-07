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Google почала розгортати нові функції захисту смартфона від крадіжок

Google почала розгортати нові функції захисту смартфона від крадіжок
Android
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
7 жовтня 2024, 14:30
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Компанія Google випускає новий набір функцій, спрямованих на те, щоб ускладнити злодіям доступ до даних власника викраденого Android-смартфона. Всього з'явиться 3 функції захисту, традиційно для Google, вони розгортаються поступово серед малих груп користувачів. Про це пише The Verge посилаючись на датамайнера @MishaalRahman.

Найцікавішою, є функція блокування при виявленні крадіжки. Вона використовує штучний інтелект для блокування екрана, коли виявляє нетиповий рух смартфона, який може виявитись крадіжкою.

Смартфони Google Android Мобільний софт
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