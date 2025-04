Google почала розгортати нові функції захисту смартфона від крадіжок

Компанія Google випускає новий набір функцій, спрямованих на те, щоб ускладнити злодіям доступ до даних власника викраденого Android-смартфона. Всього з'явиться 3 функції захисту, традиційно для Google, вони розгортаються поступово серед малих груп користувачів. Про це пише The Verge посилаючись на датамайнера @MishaalRahman.

Найцікавішою, є функція блокування при виявленні крадіжки. Вона використовує штучний інтелект для блокування екрана, коли виявляє нетиповий рух смартфона, який може виявитись крадіжкою.

These three features actually appear to be rolling out globally, judging by all the replies I've received! https://t.co/IAj8NLcST0

Наприклад, якщо зловмисник вирішить вихопити розблокований смартфон з рук власника, то він заблокується. Після цього пристрій не можна буде скинути до заводських налаштувань та навіть після примусового скидання він все одно вимагатиме автентифікацію в обліковий запис Google.

Інша функція Offline Device Lock блокує пристрій, якщо він тривалий час вимкнений. А Remote Lock дозволяє користувачам заблокувати смартфон за номером телефону, якщо немає можливості увійти в Find My Device за допомогою пароля.

Блокування при виявленні крадіжки та Offline Device Lock підтримуються на будь-якому пристрої з версією Android 10 і вище, тоді як для віддаленого блокування вам знадобиться щонайменше Android 5.