Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google тестує нову функцію перевірки в пошуку, яка має допомогти користувачам уникнути переходів на фальшиві або шахрайські сайти. Деякі користувачі почали бачити галочки верифікованих сайтів, поруч з назвою самої компанії. Про це повідомляє The Verge.

При наведенні на галочку з’являється наступне повідомлення: “Це маркування свідчить про те, що цей бізнес є саме тим, за кого себе видає”.

Схожий принцип вже використовує функція Brand Indicators for Message Identification в Gmail. Компанії, які погодились пройти верифікацію мають схожу галочку біля імені відправника листа.

“Ми регулярно експериментуємо з функціями, які допомагають покупцям ідентифікувати надійні компанії в інтернеті, і зараз ми проводимо невеликий експеримент, який показує галочки поруч з певними компаніями, — розповіла представниця Google зі зв’язків з громадськістю Моллі Шахін.

Google поки що офіційно не оголосила про реліз цієї функції, а також не повідомила чи відбудеться повноцінне розгортання.