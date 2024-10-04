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Компанія Apple, через декілька тижнів після релізу iOS 18, випустила нове оновлення системи.

Йдеться про iOS 18.0.1. Система важить понад 300 МБ і її вже хвилями розповсюджують на всі підтримувані моделі iPhone. Перевірити наявність OTA можна в налаштуваннях пристрою.

Щодо списку змін, то він містить деякі виправлення помилок, оптимізацію системи та поліпшену безпеку.

Наприклад, розробники Apple виправили ”баги“ з сенсорним екраном та камерою на моделях iPhone 16 та iPhone 16 Pro. Крім цього оновлення також містить покращену роботу застосунку Messages.