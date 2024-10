Загадкова криптоплатформа Дональда Трампа World Liberty Financial дозволила верифікацію за принципом “Know Your Client” (KYC) акредитованим інвесторам, що базуються в США та користувачам, які не є громадянами США. Але досі незрозуміло, які послуги надаватиме платформа. Про це пише The Verge.

Дональд Трамп, його сини та ділові партнери зробили чимало обіцянок, що World Liberty Financial “звільнить пересічного американця від великих банків і фінансових еліт”. Дональд Трамп-молодший каже, що платформа допоможе людям, які збанкрутіли або не мають банківських рахунків.

Як саме це буде відбуватися і чим саме займається World Liberty Financial, ніхто з учасників проєкту не повідомив.

Ось що нам відомо: World Liberty Financial заявила, що її мета — сприяти “масовому прийняттю stable coins і децентралізованих фінансів”. Наприкінці двогодинної презентації проєкту в X Space, радник World Liberty Financial Корі Каплан заявив, що платформа буде “продавати і іншим чином поширювати токени управління під назвою WLFI”.

Раніше CoinDesk повідомляв, що World Liberty Financial буде побудований на блокчейні Ethereum і Aave, децентралізованій фінансовій платформі, і буде зосереджений навколо ”системи кредитних рахунків“.

Медіа також вдалось отримати технічний документ про проєкт, в якому зазначено, що 70 відсотків WLFI буде належати членам-засновникам, команді та постачальникам послуг World Liberty Financial. Але під час презентації, Каплан заявив, що “фейкові ЗМІ” переплутали деталі, і що 63% токенів буде продано громадськості.

“Додаткова інформація про World Liberty Financial призначена тільки для осіб, які пройшли попередню кваліфікацію шляхом завершення процесу KYC”, — йдеться на сайті World Liberty Financial.

У дописі на X, World Liberty Financial звинуватила “застарілу політику і правила в США”, які обмежують білі списки акредитованими інвесторами та особами, які не є громадянами США.

Комісія з цінних паперів і бірж визначає акредитованих інвесторів як осіб, чистий капітал яких становить щонайменше 1 мільйон доларів США, за винятком вартості їхнього основного місця проживання. Їхній річний дохід повинен становити щонайменше 200 000 доларів США індивідуально або 300 000 доларів США разом з дружиною або партнером за останні два роки.

Станом на 2022 рік, за оцінками SEC, в США було 24 мільйони акредитованих інвесторів. Це майже 20 відсотків населення США, що частково пояснюється нещодавньою інфляцією. Але це все ще далеко не ті ”недостатньо забезпечені громади“, яким, за словами Трампа, має допомогти World Liberty Financial.