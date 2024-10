Компанія Microsoft представила велике оновлення Windows 11 2024 (24H2), яке окрім додавання кількох традиційних функцій, зосереджується на нових можливостях штучного інтелекту Copilot.

Інтерфейс Copilot буде повністю оновлено, його вікно буде одразу буде пропонувати можливі теми, про які користувач хоче дізнатися чи дії, які хоче виконати. Наприклад, помедитувати.

Однією з нових функцій Copilot стане Click to Do, яка активує штучний інтелект для допомоги у виконанні завдань на екрані. Наприклад, ШІ може допомогти видалити об’єкт з фотографії або підсумувати довгу статтю. Ця функція активується простим утриманням кнопки Windows і натисканням курсора на потрібний елемент на екрані, що трохи схоже на Circle to Search від Google.

Окрім цього, Copilot зможе спілкуватися з користувачем голосом, віртуальному помічнику можна буде ставити запитання, проводити з ним мозкові штурми чи просто спілкуватися. В опціях можна буде вибрати один з чотирьох варіантів голосу, яким буде говорити Copilot.

Функція Copilot Daily також буде зачитувати голосом короткий огляд новин та прогноз погоди з додатковою інформацією. В Microsoft зазначають, що Copilot Daily буде отримувати інформацію лише з авторизованих джерел, як Reuters, Axel Springer, Hearst Magazine та Financial Times, і планує з часом додати більше публікацій. З часом компанія обіцяє додати в Copilot Daily додаткові можливості персоналізації та налаштувань.

Copilot вже деякий час є частиною браузера Microsoft Edge, але він не отримає значного оновлення, користувачі зможуть лише швидше його запускати, просто набравши @copilot в адресному рядку.

Експериментальна функція Copilot Labs дасть можливість Microsoft протестувати нові можливості Copilot, які все ще перебувають у розробці. Зі свого боку, користувачі зможуть залишити відгук і допомогти Microsoft виявити їхні недоліки. Перші дві функції, які будуть запущені в Labs на початковому етапі: Copilot Vision і Think Deeper.

Copilot Vision – це функція, яка бачить те, що бачить користувач, і може говорити з ним про це в режимі реального часу. Вона розуміє зміст вебсторінок, як текст, так і зображення, і може відповісти на питання про їхній зміст.

Щодо приватності даних та безпеки, то в Microsoft обіцяють, що жоден контент, з яким взаємодіє Copilot Vision, не буде зберігатися та використовуватися для навчання моделей штучного інтелекту. А сама функція не буде працювати на всіх вебсайтах, а тільки з обмеженим списком популярних сторінок. Судячи з усього, в Microsoft не хочуть, щоб користувачі переглядали з Vision щось незаконне.

Під час тестового періоду Copilot Vision також не працюватиме на платних і конфіденційних сайтах. В Microsoft зазначають, що під час роботи функції не відбувається ніякої спеціальної обробки вмісту вебсайту, а Copilot Vision просто читає та інтерпретує зображення і текст, які вперше бачить на сторінці, разом з користувачем.

Щодо Think Deeper, то це можливість Copilot міркувати над складнішими питаннями. Функція потребує більше часу для відповіді, але дозволяє Copilot надавати детальні відповіді на запитання. В Microsoft прямо про це не говорять, але схоже, що Think Deeper працює на основі моделі OpenAI o1-preview, яка була запущена лише у вересні. Вона використовує навчання з підкріпленням, заохочуючи модель “думати”, перш ніж відповісти, імітуючи ланцюжок думок.

Деякі нові можливості Copilot також стосуються програм Windows 11, зокрема в утиліті “Фотографії” завдяки ШІ можна збільшувати роздільність фото до 8х від оригінального. Ця функція не є унікальною, Super Resolution від Adobe пропонує схожу функціональність, але її інтеграція безпосередньо в Windows 11 буде зручнішою для користувачів.

Крім того, в додатку Paint з’являться опції заливки та стирання на основі ШІ, які дозволять користувачам видаляти або створювати нові об’єкти.

Оновлення також приносить довгоочікувані покращення в пошуку завдяки ШІ, що дозволяє користувачам знаходити файли за допомогою природної мови, а не складних пошукових запитів. Це означає, що користувач зможе знаходити конкретні зображення простим описом обʼєктів на них, без необхідності запам’ятовувати точні імена файлів або їхнє розташування.

Однією з найбільш суперечливих функцій Windows 11 2024, однак, є Recall, функція Copilot для пошуку всього, що відбувалося на комп’ютері. Ця функція спочатку зазнала критики через свою незахищеність, оскільки дослідники виявили, що хакери можуть отримати доступ до бази даних скриншотів Recall без привілеїв адміністратора.

У відповідь на це корпорація Майкрософт відклала розгортання Recall, щоб підвищити рівень безпеки, зробивши її повністю опціональною функцією, яка тепер вимагає біометричної автентифікації Windows Hello та шифрування збережених даних.

Безпека залишається головним питанням для користувачів Copilot, і керівник Windows Паван Давулурі у блозі визнав, що розгортання Recall стало уроком поводження з конфіденційними даними. Він підкреслив, що з того часу компанія “пішла далі”, щоб вселити довіру до своїх заходів безпеки ШІ, зазначивши, що функції штучного інтелекту вимагатимуть “додаткових елементів захисту” за межами традиційної моделі доступу адміністратора.

Функції Copilot будуть доступні не всім одразу. Спочатку вони зʼявляться для користувачів програми Windows Insider, а потім поетапно розгорнуті на окремих пристроях і ринках у листопаді. Ширше оновлення Windows 11 2024 також буде здійснюватися поетапно, а користувачам, які нетерпляче його чекають, рекомендується ввімкнути опцію “Отримувати останні оновлення, як тільки вони стануть доступними” в налаштуваннях Windows Update.

Що стосується поліпшень, не пов’язаних зі штучним інтелектом, то їх зовсім мало. Windows 11 2024 отримає підтримку Wi-Fi 7, HDR шпалер на робочому столі, покращення часу автономної роботи завдяки функції Energy Saver і розширену підтримку Bluetooth LE для слухових апаратів.