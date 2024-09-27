Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google Maps почне попереджувати користувачів про заклади, які публікують фейкові відгуки. Бізнес-профілі, які порушуватимуть політику Google, зіткнуться з такими обмеженнями як видалення та блокування відгуків, а також блокування рейтингу. Про це пише The Verge.

Обмеження для бізнес-профілів були запроваджені у Великій Британії на початку цього року, але нещодавно сторінка підтримки сервісу була оновлена, і, схоже, що тепер обмеження діятимуть по всьому світу.

Політика Google щодо забороненого та обмеженого контенту передбачає, що матеріали на Картах “повинні відображати реальний досвід перебування в локації”.

На бізнес-сторінках не дозволяється відображати контент, який неточно “представляє місце або продукт, про який йдеться”, або який був заохочений шляхом надання рецензентам оплати, знижок або безплатних послуг.

Незрозуміло, як Google буде точно визначати, які відгуки порушують ці правила, але загроза публічної ганьби може бути достатньою, щоб утримати деякі компанії від спроб штучного завищення своїх рейтингів. Попередження також може допомогти користувачам уникати відвідування місць, які Google вважає ненадійними.