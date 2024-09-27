Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Функція Smart Reply у Gmail порозумнішає завдяки Gemini від Google. Замість простих відповідей користувачам пропонуватимуть ширші та доповнені відповіді, написані за допомогою штучного інтелекту.

Google зазначає, що попередні відповіді були занадто простими, наприклад, “Вже працюю над цим” чи “Звучить чудово”, і не давали користувачам повних можливостей для швидких відповідей, однак з доданням нових відповідей на основі штучного інтелекту це зміниться.

Як і раніше, користувачі отримуватимуть кілька запропонованих відповідей на основі контексту розмови, які цього разу будуть згенеровані за допомогою Gemini.

Якщо користувачі наведуть курсор на кожну відповідь або ж затиснуть її на смартфоні, їм висвітиться попередній перегляд тексту, щоб обрати той, який найкраще підходить для ситуації, а тоді відредагувати, переписати його або ж негайно надіслати.

Нові розумні відповіді на основі штучного інтелекту поки що будуть доступні лише англійською, однак функцію вже починають розповсюджувати серед користувачів Gmail з наступними планами Google Workspace: Gemini Business, Enterpriese, Education, Education Premium та Google One AI Premium.