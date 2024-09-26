Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

У середу, 25 вересня 2024 року, під час події Connect 2024 Meta представила концепт перших “справжніх” окулярів доповненої реальності компанії, які вперше були представлені п’ять років тому, але роботу над ними розпочали понад десять років тому.

Meta називає їх найдосконалішою парою окулярів доповненої реальності, які будь-коли створювалися. Orion дозволять розміщувати 2D та 3D-контент де заманеться, а на додачу окуляри інтегрують контекстний штучний інтелект, який зможе аналізувати та “відчувати” навколишнє середовище, щоб допомогти користувачам.

Вбудований в окуляри розумний помічник Meta AI розуміє, на що власники дивляться у фізичному світі, і може допомогти із корисними візуалізаціями. Наприклад, в окулярах можна відкрити холодильник і попросити рецепт на основі того, що всередині. Або здійснити відеодзвінок другові, налаштовуючи цифровий сімейний календар під час миття посуду.

Окуляри мають поле зору приблизно у 70 градусів, що, за даними Meta, є найбільшим серед окулярів з доповненою реальністю у меншому формфакторі. Замість скла тут також використовують лінзи з карбіду кремнію, легкого матеріалу, який не створює оптичних артефактів, і розсіяного світла, а також має великий показник заломлення.

Навколишнє середовище можна буде легко сприймати завдяки 7 вбудованим камерам, а для відстеження очей Orion отримали спеціально розроблений новий датчик який використовуватиме мініатюризовані камери.

Для керування доповненою реальністю Orion використовуватиме голос, відстеження очей і відстеження руки з браслетом EMG, який дозволить проводити пальцем, клацати та прокручувати, зручно тримаючи руку біля себе.

Розпочинаючи з 25 вересня і протягом року, Meta відкриває доступ до прототипу Orion для співробітників Meta та збиратиме зовнішню аудиторію для подальшого тестування й вдосконалення продукту, щоб інтегрувати та розвивати лінійку споживчих окулярів доповненої реальності, які компанія планує випустити “найближчим часом”.