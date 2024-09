Штучний інтелект зміг пройти “Повністю автоматизований публічний тест Тьюринга, що дозволяє відрізнити комп’ютер від людини” або ж просто CAPTCHA. Це виявили вчені Швейцарської вищої технічної школи Цюриха, повідомляє TechRadar.

Дослідники розробили власного бота на базі широко використовуваної моделі ШІ для обробки зображень під назвою You Only Look Once (YOLO). Вчені адаптували YOLO до популярної версії reCAPTCHAv2 від Google – CAPTCHAv2. Це та сама “капча”, яка просить користувача натиснути на зображення автомобіля, велосипеда, мосту чи світлофора.

Науковці прогнали через модель 14 000 фотографій міських вулиць і цього вистачило, щоб проходити більшість тестів. ШІ не вирішував всі головоломки ідеально з першого разу. При допущенні помилки YOLO запам’ятовував це та виправлявся. На думку команди дослідників, простота системи зіграла на користь ШІ. Тести не мають великого різномаїття об’єктів, які треба ідентифікувати.

Той факт, що ШІ тепер може обходити CAPTCHA, є тривожним сигналом для кібербезпеки. CAPTCHA була простим, але надійним захистом від участі ботів у таких діях, як розсилка спаму, створення фейкових акаунтів або DDoS-атак.