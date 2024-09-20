Головний редактор Mezha.Media. Тарас має понад 15 років досвіду в IT-журналістиці, пише про нові технології та ґаджети.

Через понад 10 років після випуску свого першого мобільного застосунку, “Нова пошта” запустила новий додаток. Він отримав оновлений інтерфейс, всі відправлення тепер показуються на головному екрані, тут же знаходиться ваша картка клієнта.

Оновлення покликано пришвидшити обслуговування клієнтів у відділеннях, а також покращити їхній досвід. Інтерфейс програми тепер містить навігацію у нижній частині екрана, тут можна перейти на головну сторінку, на вкладку виклику курʼєра, створити нову посилку, знайти відділення та подивитися свій профіль.

Вкладка виклику курʼєра запропонує обрати місце забору, при цьому можна рухати шпильку на карті, прямо як при виклику водія в Uklon.

Окрім цього, зʼявилася можливість переписуватися з курʼєром в чаті прямо через застосунок “Нова пошта”. Добре, що компанія пішла на зустріч тим, хто не любить дзвонити. Для виклику курʼєра тепер також виділена послуга “Від дверей до дверей”, яка дозволяє доставляти посилки з рук в руки. Застосунок дозволить переносити час доставки таких посилок чи переспрямовувати їх на відділення. Користувачі зможуть оцінити якість обслуговування курʼєром та навіть залишити йому через програму чайові.

Створення посилок в новому застосунку “Нова пошта” також спрощено, нарешті можна спочатку обрати оголошену вартість, розмір та пакування, а вже потім отримувача та місце доставки.

Ще одним нововведенням стане віртуальна помічниця “Сенді”, яка має спрощувати використання застосунком, враховуючи вподобання користувача. Зокрема, “Сенді” можна повідомити про своє улюблене відділення та улюблений поштомат, ці дані будуть враховуватися при створенні посилок. Окрім того, помічниця буде спрощувати заповнення полів при відправленні. Сам застосунок також запропонує простіший інтерфейс повторного відправлення посилок.

Що не менш приємно, новий застосунок “Нова пошта” дозволяє вимкнути маркетингові та рекламні сповіщення, що не можна було зробити у старій програмі.

Поки що ця функція знаходиться у розробці. Але в “Новій пошті” повідомили, що працюють над послугою “Доставка за замовчуванням” – це отримання всіх своїх посилок в улюбленому поштоматі, навіть якщо її відправили у відділення чи інший поштомат. Також буде полегшене керування посилками, якщо в поштоматі будуть зайняті всі посилки. У такому випадку помічник “Сенді” сповістить про це та запропонує почекати, поки комірка звільниться, або запропонує направити її у найближче відділення.

Окрім цього, новий застосунок спростить отримання посилок в поштоматах при відсутності світла. У випадку просідання мобільної мережі, користувачу потрібно буде під’єднатися хоча б на декілька секунд до будь-якої мережі інтернет, щоб програма отримала та зберегла дані.

Новий застосунок “Нова пошта” є міжнародним, тож буде працювати у всіх країнах, в яких є відділення компанії. Він також має відповідні локалізації та можливість створювати міжнародні відправлення.

Завантажити новий застосунок “Нова пошта” можна в App Store та Google Play.