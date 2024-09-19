За місяць після запуску міжнародної доставки карток ПриватБанку Укрпоштою до мапи доступних для доставки країн додали 8 країн: Бельгію, Болгарію, Кіпр, Казахстан, Ізраїль, Нідерланди, Норвегію та Швецію. Про це повідомляє пресслужба установи.

До кінця 2024 року доставка карток до цих країн буде безплатною всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку в Приват24.

Замовити нову чи перевипустити діючу картку ПриватБанку можна, оформивши оформити заявку за декілька кліків у Приват24. Якщо ви бажаєте замовити доставку нової пластикової картки, спершу слід оформити Digital картку (віртуальну), а потім у меню “Усі картки” замовте її доставку.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговій мережі та зняття готівки.

За необхідності перевипуску картки для активного шопінгу в інтернет-магазинах цифрову картку можна оформити миттєво у Приват24 та отримати платіжну картку через логістичного партнера по всій Україні та за кордоном.

Наразі послуга доставки карток ПриватБанку доступна в межах України та в 17 країнах світу.