Головний редактор Mezha.Media. Тарас має понад 15 років досвіду в IT-журналістиці, пише про нові технології та ґаджети.

27 вересня в Україні стартують офіційні продажі нової лінійки смартфонів iPhone 16, яка складається з чотирьох моделей – iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro та 16 Pro Max. Ми детально писали про ці новинки ще в день їхнього виходу, проте залишалось відкритим питанням вартості нових смартфонів Apple в Україні. І як нам вдалося дізнатися з власних джерел, вона буде вищою за iPhone 15 на старті продажів. Давайте для початку згадаємо, з яких цін стартувала торішня лінійка iPhone і за скільки вони пропонуються зараз:

iPhone 15 128 ГБ – 42 499 грн (зараз зі знижкою 39 499 грн);

iPhone 15 Plus 128 ГБ – 47 499 грн (зараз зі знижкою 44 499 грн);

iPhone 15 Pro 128 ГБ – 53 499 грн (зараз зі знижкою 47 999 грн);

iPhone 15 Pro Max 256 ГБ – 63 499 грн (зараз зі знижкою 57 999 грн).

Для iPhone 16 ціни виростуть на 4500, 5000 та 6500 грн для моделей Pro. Таким чином, їхня вартість складе:

iPhone 16 128 ГБ – 47 499 грн;

iPhone 16 Plus 128 ГБ – 52 499 грн;

iPhone 16 Pro 128 ГБ – 59 999 грн;

iPhone 16 Pro Max 256 ГБ – 70 999 грн.

Найдорожчою моделлю в лінійці iPhone 16 буде Pro Max з обсягом памʼяті 1 ТБ та ціною 90 999 грн.

Передбачаючи, що хтось точно згадає, що українські ціни виходять вищими за європейські, варто згадати про ускладнену зараз логістику та воєнні ризики, які постачальникам та страховим компаніям доводиться враховувати. Тож могло бути й гірше, для прикладу, в Туреччині iPhone 16 на 128 ГБ коштує 64 999 турецьких лір, а це понад 1700 євро.