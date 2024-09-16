У стилі iPhone 5C: Apple випустить новий смартгодинник із пластиковим корпусом і різними кольорами

Компанія Apple розробляє нове покоління бюджетних смартгодинників Watch SE. Про це повідомило американське видання Bloomberg.
Згідно з витоком, третє покоління Apple Watch SE отримає пластиковий корпус та різні кольори. Модель буде схожа на iPhone 5С, який дебютував у 2013 році.
У звіті сказано, що Apple зіткнулася з деякими “проблемами вартості та якості“ при переході від алюмінію до пластику, але проєкт все ще рухається вперед.
Якщо все піде за планом, то модель вийде в 2025 році разом з Apple Watch Ultra 3.
Нагадаємо, актуальна версія Apple Watch SE 2 дебютувала в 2022 році. Смартгодинник коштує від $249.