Apple посилює захист iPhone від крадіжок

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

У бета-версії iOS 18 з'явилось обмеження активації компонентів iPhone. Якщо смартфон виявить, що нова деталь належить іншому iPhone з увімкненим блокуванням активації або режимом втрати, можливості калібрування цієї деталі будуть обмежені. Про це повідомляє 9to5Mac.

Функція прив’язує Apple Account не лише до iPhone, а й до його компонентів, таких як акумулятор, камери та дисплей, залежно від їхніх серійних номерів.

До цього часу через Find My та блокування активації iPhone після скидання до заводських налаштувань їх залишалося тільки розбирати та продавати на запчастини.

Це, звісно, не розв'яже проблему повністю, оскільки не охоплює всі компоненти смартфона, та й потенційно можуть знайтись клієнти, які погодяться не калібрувати встановлену деталь та ігноруватимуть сповіщення.

Однак це сильно зменшить ринок крадених iPhone, оскільки більшість людей не купуватимуть пристрій з очевидними проблемами. Тепер грабіжник, який думає про крадіжку iPhone, має розуміти що його місцеперебування можна відстежити навіть, коли iPhone вимкнений (Find My), що пристрій не можна буде продати як робочий телефон (блокування активації), а тепер ще і його вартість як "донора запчастин" буде значно нижчою.