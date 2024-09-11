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Apple Watch Ultra 3 дебютує у 2025 році

Apple Watch Ultra 3 дебютує у 2025 році
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Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
11 вересня 2024, 11:57
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Компанія Apple нещодавно провела захід “Час сяйва”, на якому анонсувала нову версію Watch Ultra 2. Щодо нового покоління годинника, то його треба чекати у 2025 році, повідомляє аналітик Мінг-Чі Куо.

Apple Смартгодинники Apple Watch Ultra 3
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