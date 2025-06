Apple Watch Ultra 3 дебютує у 2025 році

Компанія Apple нещодавно провела захід “Час сяйва”, на якому анонсувала нову версію Watch Ultra 2. Щодо нового покоління годинника, то його треба чекати у 2025 році, повідомляє аналітик Мінг-Чі Куо.

1. Apple Watch Ultra 3沒有在今年的新產品發佈會出現,這與我約一年前的預測相符。

2. 2025年新款Apple Watch將包括Ultra 3與SE升級版。

1. Apple Watch Ultra 3 was absent from this year's media event, which is in line with my prediction from about a year ago.

2. The 2025 new Apple…

Згідно з витоками, Apple вирішила відкласти реліз Apple Watch Ultra 3, бо компанії треба “більше часу для розробки інноваційних функцій управління здоров’ям”.

На жаль, детальних подробиць про новинку поки нема. Лише відомо, що Watch Ultra 3 отримає тонкіші рамки, а також трохи оновлений дизайн.

До речі, Apple зараз також працює над Watch SE 3. Модель теж дебютує у 2025 році.