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Apple оголосила, коли вийде стабільна версія iOS 18

Apple оголосила, коли вийде стабільна версія iOS 18
iOS 18
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
10 вересня 2024, 09:54
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Компанія Apple під час заходу "Час сяйва" розкрила дату релізу стабільної версії iOS 18.

Нова операційна система Apple вийде наступного понеділка – 16 вересня 2024 року. Встановити ОС зможуть користувачі багатьох моделей iPhone:

  • iPhone XR

  • iPhone XS та iPhone XS Max

  • iPhone 11

  • iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max

  • iPhone 12 та iPhone 12 mini

  • iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max

  • iPhone 13 та iPhone 13 mini

  • iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max

  • iPhone 14 та iPhone 14 Plus

  • iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max

  • iPhone 15 та iPhone 15 Plus

  • iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max

  • iPhone 16 та iPhone 16 Plus

  • iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max

  • iPhone SE 2

  • iPhone SE 3

Про всі нововведення iOS 18 можна дізнатися у нашому відеоогляді.

Apple iOS 18
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