Apple оголосила, коли вийде стабільна версія iOS 18

Компанія Apple під час заходу "Час сяйва" розкрила дату релізу стабільної версії iOS 18.
Нова операційна система Apple вийде наступного понеділка – 16 вересня 2024 року. Встановити ОС зможуть користувачі багатьох моделей iPhone:
- iPhone XR
- iPhone XS та iPhone XS Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12 та iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13 та iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14 та iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15 та iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16 та iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max
- iPhone SE 2
- iPhone SE 3
Про всі нововведення iOS 18 можна дізнатися у нашому відеоогляді.