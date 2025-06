Білл Гейтс вірить у світле майбутнє зі штучним інтелектом

Білл Гейтс дав інтерв'ю виданню The Verge, у якому обговорив питання, які підіймаються у серіалі What's Next? The Future with Bill Gates від Netflix, а зокрема штучний інтелект.

У першому епізоді серіалу від Netflix Гейтс використовує ChatGPT для порад щодо занять спортом. Відповідаючи на питання, як він взагалі користується ШІ у повсякденному житті, Гейтс розповів, що часто звертається до чат-бота, щоб отримати пояснення щодо незнайомих тем та допомогу в написанні тексті. А найчастіше він використовує вбудовану функцію у Microsoft Teams для підсумування зустрічей.

Одне з головних питань в інтерв'ю було про те, чи бачить Білл Гейтс загрозу в штучному інтелекті. Він відповів, що бачить більший потенціал у застосуванні штучного інтелекту у таких сферах як освіта та медицина, й що інструменти на основі ШІ можуть допомогти у цих галузях. З його слів, протягом наступного десятиліття завдяки ШІ у багатьох сферах зросте продуктивність, і "це дуже гарна новина".

Попри це, він не відкидає можливості того, що ШІ використовуватимуть у злих намірах, однак загалом він бачить більше позитивних речей. Говорячи про дезінформацію, Гейтс також переконаний, що окрім як для створення діпфейків ШІ не несе великої загрози, й що хороші речі можуть все збалансувати.

Одним із найбільших недоліків штучного інтелекту є величезне споживання енергії. У цьому контексті Білл Гейтс розповів, що Microsoft, як і багато інших техгігантів, шукає можливості використання чистої енергії, щоб зменшити забруднення. Він відзначає, що "фактичний приріст від ШІ дата-центрів, навіть у крайньому разі, буде значно меншим за 10%".

"Отже, чиста вигода, яку ми отримуємо від того, що ШІ допомагає нам у наукових відкриттях, наприклад, як виробляти сталь? Як робити м'ясо? Якою буде погода? Переваги ШІ перевищують той факт, що це просто ще одне навантаження на електроенергію, але не таке велике, як електромобілі або електричні теплові насоси, або переведення промислової економіки на використання електроенергії замість прямого використання вуглеводнів", – каже Гейтс.

Ще одним питанням було те, чи зробив би Білл Гейтс щось інше, допоки він керував Microsoft. На це бізнесмен відповів, що за свій час у ролі генерального директора навчився багатьох речей і задоволений тим, що компанія зробила за той час. Гейтс також вважає, що його наступники підхопили роботу і "це досі чудова компанія".

Наприкінці минулого року Гейтс висловлював схожу думку. Він зазначав, що великі мовні моделі OpenAI не побачать великого стрибка між GPT-4 та GPT-5, але попри це говорив, що у короткостроковій перспективі ШІ може бути корисним, зокрема для сфери охорони здоров'я.