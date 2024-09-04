Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

NVIDIA та кілька інших неназваних компаній отримали повістки до суду від Міністерства юстиції США. Міністерство посилює розслідування щодо виробника чипів у спробі знайти докази того, що компанія порушує антимонопольне законодавство. Про це повідомляє Bloomberg.

У Мін’юсті занепокоєні тим, що NVIDIA ускладнює перехід на чипи інших поставщиків та карає покупців, які використовують ще якісь чипи для ШІ, крім чипів компанії.

Раніше кільком компаніям розіслали перелік питань, тепер вони отримали юридично обов’язкові запити, які зобов’язують одержувачів надати всю необхідну інформацію.

Зі своєї сторони виробник мікросхем заперечує звинувачення у порушені антимонопольного законодавства та заявляє, що домінування на ринку з’явилося завдяки якості продуктів.

Серед іншого, антимонопольних регуляторів також зацікавила квітнева угода, у якій NVIDIA придбала RunAI, виробника програмного забезпечення для управління обчисленнями штучного інтелекту.

Зі слів регуляторів, ця угода може ще більше прив’язати клієнтів до використання чипів компанії та ускладнити потенційний перехід на продукцію конкурентів.