Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google у співпраці з індійським стартапом Salcit Technologies розпочинає розробку штучного інтелекту, який зможе “на слух” визначати перші стадії захворювань. Про це пише TechCrunch.

Яким чином? Google навчив свою базову модель штучного інтелекту на 300 мільйонах аудіозаписів, які включають кашель, чхання та важке дихання, щоб визначити, наприклад, когось, хто бореться з туберкульозом.

Salcit Technologies займається створенням штучного інтелекту для респіраторних захворювань. Компанії хочуть впровадити цю технологію в смартфони, де вона потенційно може допомогти групам населення з високим рівнем ризику в регіонах з обмеженим доступом до медичної допомоги.

Це не перша спроба Google оцифрувати людські органи чуття. Її венчурний підрозділ також підтримав щонайменше один стартап, який використовує штучний інтелект у спробі визначити ознаки хвороби за запахом.