Компанія Samsung анонсувала в Україні новий гаджет – смартгодинник Galaxy Watch FE.

Він постачається з корпусом на 40 мм та Super AMOLED-дисплеєм на 1,2 дюйма. Модель працює під керівництвом процесора Exynos W920 у парі з 1,5 ГБ оперативної пам’яті та 16 ГБ вбудованої.

У Galaxy Watch FE є сенсор BioActive для вимірювання частоти серцевих скорочень і визначення ЕКГ, а також підтримка різних спортивних режимів.

Нова модель працює під управлінням операційної системи Wear OS з інтерфейсом One UI 5 Watch.

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У годиннику є Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC, GPS, а також захист IP68 та MIL-STD-810G. Гаджет постачається з акумулятором на 247 мА•год.

Samsung Galaxy Watch FE вже можна купити в Україні за ціною 6999 грн. На вибір є два кольори: чорний та рожевий.