Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Instagram та Spotify працюють над новою функцією, яка дозволить користувачам соціальної платформи ділитися треками, які вони слухають у реальному часі. Про це повідомляє інсайдер Алессандро Палуцці у Threads.

Ця інтеграція працюватиме схоже з тим, як пісні зі Spotify відображаються у Discord. Треки, які вмикає користувач, у реальному часі показуватимуть в Instagram через функцію Notes.

Крім того, Палуцці розповів, що Meta також працює над низкою інших функцій, як-от можливість створювати Notes разом із друзями та відкладеними повідомленнями.

На додачу до цього, у користувачів із закритими акаунтами з’явиться можливість автоматично приймати запити на підписку від людей, на яких ці користувачі підписалися першими.