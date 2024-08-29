За інформацією тайванського видання DigiTimes, у серпні 2024 року компанія Apple розпочинає масове виробництво 14- та 16-дюймових моделей MacBook Pro.

Ця інформація збігається з даними аналітика Росса Янга, який стверджує, що поставки дисплеїв для наступних моделей MacBook Pro вже розпочалися.

У травневому випуску своєї інформаційної нотатки Power On Марк Гурман із Bloomberg також казав, що нові MacBook Pro треба чекати до кінця 2024 року. Моделі будуть працювати на процесорах M4 Pro та M4 Max.

До речі, компанія випустить ще декілька пристроїв із чипами M4. Це буде оновлений Mac mini та iMac. Скоріш за все, усі моделі дебютують на заході у жовтні.

Зараз Apple готується до презентації 9 вересня, на якій покаже лінійку iPhone 16 та інші пристрої.