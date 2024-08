X Ілона Маска може скласти конкуренцію таким сервісам, як Zoom, Google Meet і Microsoft Teams за допомогою власного інструмента для проведення відеоконференцій. Про це пише TechCrunch.

За інформацією співробітника X на ім’я Кріс Парк, компанія вже провела першу внутрішню конференцію за допомогою цього інструмента, а відгуки від команди були сильними.

Компанія, ймовірно, працюватиме над такими функціями, як можливість закріплювати спікерів та краще сповіщати про те, що люди приєднуються або залишають конференцію.

Ілон Маск відповів на пост Кріса Парка емодзі пожежі.

First ever 𝕏 Conference meeting with some of my great @X and @XDevelopers teammates.

Already a really strong alternative to Google Hangouts, Zoom, AWS Chime, and certainly… Microsoft Teams 🤠

Minimal feedback that is likely coming:

– better vis or notification when someone… pic.twitter.com/FJ252w6m4C

— Chris Park (@chrisparkX) August 23, 2024