X Ілона Маска може скласти конкуренцію таким сервісам, як Zoom, Google Meet і Microsoft Teams за допомогою власного інструмента для проведення відеоконференцій. Про це пише TechCrunch.

За інформацією співробітника X на ім’я Кріс Парк, компанія вже провела першу внутрішню конференцію за допомогою цього інструмента, а відгуки від команди були сильними.

Компанія, ймовірно, працюватиме над такими функціями, як можливість закріплювати спікерів та краще сповіщати про те, що люди приєднуються або залишають конференцію.

Ілон Маск відповів на пост Кріса Парка емодзі пожежі.

Дослідник застосунків P4mui показав, що користувачі зможуть створювати миттєві або заплановані на пізніше зустрічі безпосередньо з додатку для iOS, подібно до інших аналогічних сервісів.

Інший дослідник Німа Оуджі зазначив, що функція конференцій може дозволити організаторам встановлювати унікальний код для кожної зустрічі, який учасники муситимуть вводити під час приєднання.

Наразі інструмент не має чіткої дати випуску або плану розгортання.