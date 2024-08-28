X Ілона Маска може скласти конкуренцію таким сервісам, як Zoom, Google Meet і Microsoft Teams за допомогою власного інструмента для проведення відеоконференцій. Про це пише TechCrunch.

За інформацією співробітника X на ім’я Кріс Парк, компанія вже провела першу внутрішню конференцію за допомогою цього інструмента, а відгуки від команди були сильними.

Компанія, ймовірно, працюватиме над такими функціями, як можливість закріплювати спікерів та краще сповіщати про те, що люди приєднуються або залишають конференцію.

Ілон Маск відповів на пост Кріса Парка емодзі пожежі.

First ever 𝕏 Conference meeting with some of my great @X and @XDevelopers teammates. Already a really strong alternative to Google Hangouts, Zoom, AWS Chime, and certainly… Microsoft Teams 🤠 Minimal feedback that is likely coming:

– better vis or notification when someone… pic.twitter.com/FJ252w6m4C — Chris Park (@chrisparkX) August 23, 2024

Дослідник застосунків P4mui показав, що користувачі зможуть створювати миттєві або заплановані на пізніше зустрічі безпосередньо з додатку для iOS, подібно до інших аналогічних сервісів.

Vous allez également pouvoir créer une conférence en cherchant l’option par ici sur iOS — X 10.56 Hey @xDaily @HXMnCK https://t.co/bOIjT4rxgw pic.twitter.com/QsKyuio6Zl — P4mui  (@P4mui) August 26, 2024

Інший дослідник Німа Оуджі зазначив, що функція конференцій може дозволити організаторам встановлювати унікальний код для кожної зустрічі, який учасники муситимуть вводити під час приєднання.

BREAKING: Each X Conference will have a unique code that you can share with people to let them join! pic.twitter.com/ZSOYb40QjH — Nima Owji (@nima_owji) August 23, 2024

Наразі інструмент не має чіткої дати випуску або плану розгортання.