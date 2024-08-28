Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

У Google Meet з’явилась анонсована раніше функція штучного інтелекту, яка буде робити нотатки під час ваших зустрічей. Функція доступна для користувачів Google Workspace із додатками Gemini Enterprise, Gemini Education Premium або AI Meetings & Messaging, повідомляє The Verge.

Функція схожа на інструмент транскрипції Meet, тільки замість того, щоб транскрибувати кожне слово, вона підбиває підсумки сказаного.

Функція фіксує нотатки в Google Doc і прикріплює цей файл до події календаря після завершення зустрічі. Цей документ також буде відправлено організатору зустрічі та всім, хто увімкнув цю функцію.

Google планує завершити розгортання для всіх користувачів Google Workspace до 10 вересня 2024 року.

На жаль, наразі вона підтримує лише розмовну англійську мову.