Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Samsung випустила два нові складані смартфони Galaxy Fold6 та Galaxy Flip6, але, за словами виконавчого директора Samsung Чунга Йі, на черзі ще більше смартфонів у різних форм-факторах. Про це повідомляє TechRadar.

На конференції iMid 2024 Чунг Йі повідомив, що в компанії працюють над смартфоном, який можна скласти вдвічі, а також смартфоном, який можна скрутити. Жодних термінів запуску смартфонів у нових форм-факторах не було названо.

Ця новина не стане несподіванкою для досвідчених прихильників Samsung, не в останню чергу тому, що компанія має багату історію випробувань інновацій та ідей до того, як вони стануть загальноприйнятими – складані телефони є одним із прикладів.

Компанія вже демонструвала дисплей Rollable Flex, який можна згорнути ще минулого року. Тож робота над цією технологією ведеться вже тривалий час. Питання в тому, як швидко її можна буде підготувати до масового виробництва за ціною, яка не буде надмірною.

За попередніми витоками, Samsung представить смартфони у нових форм-факторах у 2025 році.