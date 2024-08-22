Neuralink Ілона Маска оголосила, що імплантація мозкового чипа другому пацієнту пройшла успішно. Його виписали наступного дня після операції, одужання проходить без ускладнень.

За інформацією Neuralink, другого пацієнта звуть Алекс. До травми спинного мозку він працював автомеханіком, ремонтував різні види транспортних засобів та велику техніку. Відтоді він хотів навчитися проєктувати 3D-об’єкти.

Завдяки імплантату тепер він може втілювати заплановане у життя – пацієнт почав опановувати відповідне програмне забезпечення.

“Коли я беру ідею, втілюю її в дизайн і отримую готовий виріб, я відчуваю, що знову щось створюю”, – цитує компанія Алекса.

У Neuralink підкреслили, що з моменту, коли Алекс підключив свій Link до комп’ютера, йому знадобилося менше 5 хвилин, щоб почати керувати курсором силою думки. Крім того, після операції він покращив свої можливості грати у відеоігри. Все це відбувається силою думки.

“Після завершення першої дослідницької сесії Алекс продовжив тестувати можливості Link самостійно, використовуючи його для гри в шутер від першої особи Counter-Strike 2”, – сказано у блозі Neuralink.

На початку серпня 2024 року Ілон Маск оголосив, що Neuralink успішно імплантувала мозковий чип другому пацієнту. Тоді мільярдер також поділився очікуваннями, що цього року в межах клінічних випробувань компанія імплантує мозкові чипи ще восьми пацієнтам.