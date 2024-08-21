Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Цього року Apple вперше вироблятиме найдорожчі моделі iPhone, а саме iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max, в Індії. Foxconn почне збірку нових пристроїв протягом декількох тижнів після глобального запуску смартфонів. Про це повідомляє Bloomberg.

Зараз Foxconn почала навчання тисяч працівників на заводі у південному штаті Тамілнад, оскільки хоче почати виробництво смартфонів якомога ближче до глобального запуску. Apple нарощує виробництво iPhone за межами Китаю, зокрема в Індії, щоб зменшити ризики, пов’язані з напруженістю відносин між Китаєм та США.

За попередній фінансовий рік, який завершився у березі 2024 року, Apple зібрала в Індії iPhone на загальну вартість $14 мільярдів. Це становить 14% від глобального виробництва смартфонів компанії.

Окрім найдорожчих моделей, компанія також продовжить виробляти в Індії й базову версію, iPhone 16. Apple планує зробити стандартну модель, вироблену в Індії, доступною того ж дня, коли нові смартфони почнуть продаватися по всьому світу.

Окрім Foxconn, Apple в Індії співпрацює ще з двома партнерами – Pegatron та Tata Group. Повідомляється, що ці компанії незабаром також почнуть виробництво нових Pro-моделей. Затримка з виробництвом дорожчих моделей поза Китаєм пов’язана з тим, що вони мають більші акумулятори, кращі камери й титанові корпуси, через що вимагають більш спеціалізованих виробничих ліній.

Окрім того, що Apple все активніше починає нарощувати виробництво iPhone в Індії, країна також стає важливим ринком для компанії. iPhone вважається символом статусу для зростаючого та амбіційного середнього класу країни. У 2023 році Тім Кук відвідав Індію, щоб відкрити два перші магазини Apple. Загалом річний обсяг продажів продукції компанії у країні наближається до рекордних $8 мільярдів.

До кінця року iPhone 16, які будуть вироблені в Індії, зможуть повністю задовольнити попит країни на смартфони. Локальне виробництво також допоможе компанії зменшити ціну Pro моделей на приблизно 10% у порівнянні з імпортними пристроями.

Серед іншого, нові iPhone 16 Pro та Pro Max з Індії експортуватимуть до Європи, Середнього Сходу та США, оскільки попит на дорожчі версії в Індії є нижчим, аніж на стандартну модель.

Раніше також повідомлялося, що завод Foxconn у Китаї наймає ще 50 тисяч працівників та підвищує зарплату та премії, щоб задовольнити попит на нові смартфони Apple.