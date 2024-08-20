Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

У період, коли генеративний штучний інтелект починають використовувати все більше, особливо на робочому місці та в академічному середовищі, зростає потреба розрізняти штучний інтелект і контент, створений людьми. Для цього компанія Grammarly запускає новий інструмент Authorship, який дозволить розрізнити написаний власноруч, згенерований чи відредагований ШІ та скопійований текст.

Grammarly покаже користувачам, якщо у їхньому тексті є частина, згенерована штучним інтелектом, та надасть вказівки щодо інтерпретації результатів. Новий інструмент не покаже, чому текст був позначений як такий, що був згенерований ШІ, однак він допоможе користувачам знайти ті частини, які мають такий вигляд, та виправити їх, щоб не отримати хибних звинувачень у використанні ШІ та плагіаті.

Коли Grammarly перевірятиме документ на наявність згенерованого штучним інтелектом тексту, він ділитиме його на менші частини та перевірятиме їх на мовні шаблони, притаманні ШІ. Після цього користувачі отримають відсоткову оцінку для кількості вмісту, який здається згенерованим завдяки ШІ.

Текст може бути визначений як такий, що був створений за допомогою ШІ через кілька причин. Автори можуть використовувати мовні шаблони, структуру речення або інші характеристики, які зазвичай притаманні згенерованому контенту, як-от повторювані фрази або нетрадиційна граматика.

Компанія виступає за відповідальне використання ШІ, тому якщо студенти захочуть використати можливості генеративного ШІ, щоб написати текст, система запропонує їм перевірити політику академічної доброчесності навчального закладу та використати ШІ для ідей, а не для роботи.

Бета-версія Grammarly Authorship стане доступною для всіх клієнтів сервісу у Google Docs, починаючи з вересня 2024 року.