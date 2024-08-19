Компанія Xiaomi анонсувала на глобальному ринку свій новий розумний браслет Smart Band 9.

Пристрій має 1,62-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 60 Гц, піковою яскравістю 1200 ніт та автоматичним регулюванням яскравості. Фітнес-трекер виготовлений з алюмінієвого сплаву і важить 15,8 г при товщині 10,95 мм.

Точність датчика серцевого ритму на 16% вища, ніж у Smart Band 8, а час автономної роботи становить 21 день або 9 днів із режимом Always On Display.

Smart Band 9 також має лінійний вібромотор із 20 режимами вібрації та 150 фітнес-режимів. Ємність акумулятора становить 233 мА•год. Модель повністю заряджається за одну годину.

Пристрій вже можна купити за €39,99 або £34,99 у різних країнах Європи, в Україні вартість Smart Band 9 складає 1699 грн. В наявності є такі кольори: Arctic Blue, Glacier Silver, Midnight Black та Mystic Rose.