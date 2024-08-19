Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Два представники Конгресу США вважають, що роутери китайської компанії TP-Link Technologies становлять загрозу національній безпеці країни. Вони вимагаються від Департаменту торгівлі розпочати відповідне розслідування. Про це пише The Record.

Конгресмени Джон Муленаар та Раджа Кришнамурті у листі, надісланому міністерці торгівлі Джині Раймондо, сказали, що роутери TP-Link мають “незвичний ступінь вразливості”.

Вони закликають департамент до кінця серпня 2024 року надати висновок щодо ризиків для безпеки, а також визначити, чи потрібно обмежувати використання продукції компанії у США.

Муленаар та Кришнамурті пишуть, що на тлі “дедалі більш драконівського правового режиму захисту даних і національної безпеки в Китаї, такі компанії, як TP-Link, зобов’язані надавати дані уряду КНР [Китайської Народної Республіки] та іншим чином виконувати вимоги апарату національної безпеки”.

У результаті використання роутерів компанії може мати пряму загрозу національній безпеці США. Серед іншого, занепокоєння конгресменів було спричинене кіберактивністю китайського угруповання Volt Typhoon. Характерною рисою цього угруповання є проникнення у домашні роутери з метою здійснення подальших атак.

У коментарі для преси в TP-Link зазначили, що у США бізнес веде окрема самостійна частина компанії, яка не має зв’язків із китайською. Такі зміни набули чинності у травні після того, як компанія провела “глобальну реструктуризацію”.