Samsung анонсувала новий смартфон серії Galaxy A за ціною від $127

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Компанія Samsung анонсувала новий бюджетний смартфон серії Galaxy A.

Модель отримала назву Galaxy A06 та є наступником Galaxy A05. Новинка має той самий чип MediaTek Helio G85, що й A05, основну камеру 50 МП і живиться від акумулятора ємністю 5000 мА•год із підтримкою швидкої зарядки на 25 Вт.

Як і модель 2023 року, новий телефон оснастили оперативною пам'яттю 4 ГБ або 6 ГБ та постійною пам'яттю 64 ГБ або 128 ГБ.

Samsung заявляє, що Galaxy A06 поставляється з останньою версією ОС Android 14. Інші характеристики включають сканер відбитків пальців на бічній стороні та HD+ IPS-панель на 6,7 дюймовім. Однак Samsung заявляє, що тепер вона підтримує частоту оновлення дисплея 90 Гц замість 60 Гц у A05.

Що стосується ціни, то новинка коштуватиме $127 за модель 4/64 ГБ і $150 – за 6/128 ГБ. Смартфон зʼявиться у продажі 22 серпня 2024 року, але поки у Вʼєтнамі. Пізніше Galaxy A06 вийде в інших країнах, включно з Україною.