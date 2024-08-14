Paramount Global починає скорочення персоналу після нещодавнього оголошення про плани звільнити 15% працівників у США, що становить близько 2 тис. посад. Про це повідомляє Bloomberg.

У внутрішній записці до співробітників керівництво Paramount Global розповіло про процес звільнення. Він відбуватиметься у три етапи і триватиме до кінця року. При цьому 90% скорочень планують закінчити до кінця вересня.

“Індустрія продовжує розвиватися, і Paramount перебуває на переломній точці, коли необхідно внести зміни, щоб зміцнити наш бізнес”, – йдеться у внутрішній записці.

У межах цього кроку компанія також закриває один зі своїх виробничих підрозділів – телевізійну студію Paramount Television Studios. Як відомо, вона працювала над створенням низки проєктів для інших мереж, таких як Apple TV+ і Amazon Prime.

Серед шоу, над якими працювала Paramount Television Studios, відноситься “Джек Райан” / Tom Clancy’s Jack Ryan, “Річер” / Reacher тощо.