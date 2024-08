Компанія Archon Studio, яка розробляє настільну гру Heroes of Might and Magic III: The Board Game за мотивами легендарної комп’ютерної гри, анонсувала, що у 2025 році вона отримає українську локалізацію.

Українська версія настільної гри вийде замість російської, яку компанія планувала випустити раніше. В оголошенні вказано, що це відображає відданість компанії українським гравцям.

“Цей вибір відповідає нашим основним цінностям та етичним принципам ведення бізнесу. Archon Studio не продає свою продукцію дистриб’юторам або прямим клієнтам у росії та Білорусі, а також уникає будь-якої участі у російських підставних компаніях, що діють за межами цих регіонів”, – йдеться у заяві компанії.

Інших подробиць компанія поки не повідомляє.