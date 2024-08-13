YouTube Music запускає нову функцію “Особисте радіо”. Вона дозволяє транслювати щоденні плейлисти на основі улюблених мелодій користувачів для інших людей. Про це пише The Verge.

Зараз функція починає з’являтися на деяких сторінках каналів користувачів YouTube Music – там, куди люди зазвичай заходять, щоб переглянути свою музичну статистику.

За інформацією 9to5Google, “Особисте радіо” з’явилося в межах оновлення сервісу профілів YouTube Music, який з’явився у квітні минулого року.

Нова функція, як і статистика, за замовчуванням буде приватною. Користувачі муситимуть оновити налаштування свого каналу, якщо хочуть, щоб “Особисте радіо” відображалося для інших.

Коли функція стане широко доступною, ви зможете ввімкнути її, натиснувши на іконку свого профілю в YouTube Music, вибравши “Налаштування”, перейшовши до розділу “Конфіденційність і місцезнаходження”, а потім вибравши “Налаштування каналу”. Там треба включити “Увімкнути публічну статистику” або “Увімкнути публічне особисте радіо”.

Раніше також повідомлялося, що YouTube Music тестує нову функцію генеративного радіо. Користувачі зможуть задати штучному інтелекту текстову підказку, та він підбере відповідні пісні за запитом користувача.