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GSC Game World представила новий глибокий погляд на S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Під час 35-хвилинної презентації, яка проходила повністю українською, розробники показали новий ігролад, локації, проходження квесту та багато іншого.

Насамперед S.T.A.L.K.E.R. 2 матиме великий безшовний відкритий світ із 20 регіонами, кожен з яких матиме свої особливості, як-от архітектуру, мешканців, аномалії тощо. Крім того, у грі практично немає якихось невидимих бар’єрів і гравці зможуть зайти майже на всі локації, які побачать. За словами розробників, такий великий світ був створений, щоб дати гравцям відчуття самотності та тривоги у зоні.

У грі також показали місію, де Скіфу, простій людині з дуже непростою долею, доведеться ходити болотами та вмикати прилади, щоб отримати доступ до ключової локації. Розповідаючи більше про головного героя, розробники також зазначили, що гравцям постійно треба буде слідкувати за його статусом, оскільки він зможе зголодніти чи захотіти спати. Ігнорування цих потреб може відчутно знизити його ефективність.

Ключові рішення гравців створюватимуть унікальний досвід при кожному проходженні, а весь контент за одне проходження отримати буде просто неможливо. Тим паче, що прогресія персонажа відбуватиметься не за допомогою рівнів, а через дослідження світу, знаходження нового спорядження, набрання досвіду у грі, вивчення ворогів та локацій, покращення реакції тощо.

Також показали кілька типів ворогів у S.T.A.L.K.E.R. 2, як-от мутанти свиней, сліпі та псевдособаки. Ще одним ворогом є особливо сильний мутант Кот Бина, який може імітувати голоси сталкерів та кликати на допомогу, вводячи гравця в оману. Цей ворог буде розташований у церкві, ключовій локації на болотах. Ще одним ворогом буде контролер, кожна атака якого підійматиме рівень радіації довкола, тож затягувати бій з ним не варто.

Також розповіли, що не всі аномалії будуть шкідливими, деякі з них можна буде використовувати собі на користь, наприклад, як подушки для приземлення. Серед іншого у грі також буде 35 одиниць зброї, яку можна буде модифікувати різними покращеннями та кріпленнями. Однак у Скіфа буде й система перенавантаження, тож носити з собою абсолютно все теж не вийде.

Розробники з GSC Game World також розповіли про те, як записували рухи для катсцен та скільки команд на цим працювало, трохи зачепили тему складності, дали чимало розгорнутих коментарів про ігролад та ігрові механіки та багато іншого.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде 20 листопада 2024 року на Xbox Series та ПК.