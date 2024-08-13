Rakuten Viber оголошує про запуск видалення повідомлень без сліду. Функція дозволяє непомітно скасовувати відправку своїх повідомлень, незалежно від того, були вони прочитані чи ні.

Видалення повідомлень без сліду доступне тільки для користувачів Viber Plus – преміум підписки з доступом до особливих функцій та з обмеженою рекламою.

Viber Plus дозволяє перетворювати голосові повідомлення на текст, вести чат зі службою підтримки, мати безлімітний доступ до стікерів та до інших бонусів.

Найбільш популярна функція підписки – “Режим невидимки”. Цією опцією скористались понад 72% користувачів Viber Plus у світі. Режим дозволяє бути в онлайні та читати повідомлення на передпоказі, не розкриваючи свого онлайн-статусу та допомагаючи зберігати приватність.

“Видалення повідомлень без сліду” розширює можливості для приватності, дозволяючи скасувати відправку повідомлення в чаті.

“Ми будемо й надалі дослухатися до фідбеку користувачів, аби втілювати найбільш бажані функції, як ми це зробили з “Режимом невидимки”. Rakuten Viber продовжуватиме забезпечувати приємне та легке спілкування”, – заявив генеральний директор Rakuten Viber Офір Еял.

Із січня 2024 року кількість підписників Viber Plus зросла на 170%. Ексклюзивні функції та контент підписки доступні мільйонам користувачів Rakuten Viber у 100 країнах.