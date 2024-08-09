ПриватБанк оголосив про розробку нової функціональності послуги “Оплата частинами”. Це дозволить інтернет-підприємцям збільшити свої продажі. Про це йдеться в повідомленні пресслужби установи.

“Відтепер інтернет-торговці можуть надавати своїм покупцям унікальну можливість оплати покупок одночасно карткою та у “Оплату частинами” / “Миттєву розстрочку”, – сказано в повідомленні.

Для використання нової функціональності підприємцю необхідно активувати її в налаштуваннях особистого кабінету “Оплати частинами”. Після цього клієнти магазину зможуть сплачувати вартість купівлі частково власними грошима з картки, а залишок оформити в “Оплату частинами” чи “Миттєву розстрочку”.

“Це дозволить не лише залучати нових клієнтів з лімітом “Оплати частинами”, а ще й утримувати тих, в кого його не вистачає”, – додали в ПриватБанку.

Тут також уточнили, що такий сервіс доступний для торговців в інтернет-магазинах, соціальних мережах, торгівельних майданчиках та використовує вже понад 160 партнерів “Оплати частинами”. Продавати можна як техніку, одяг, меблі, товари для дому, так і навчання, курси та безліч інших товарів.