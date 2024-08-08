Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

У понад сотні кінотеатрів Сполучених Штатів, Канади та Австралії пройшов показ фільму Cat Video Fest. Це – 73-хвилинне попурі, яке за великим рахунком є просто нарізкою відео з різними котиками під приємну музику. Про це пише Variety.

За минулі кілька років подія неухильно зростала. У 2024 році показ проходив 3 та 4 серпня, він зібрав $280,000, що вдвічі більше, ніж у 2023 році, а також зібрав майже $30,000 для місцевих притулків для тварин та благодійних організацій. Фільм виявився настільки успішним, що майже половина кінотеатрів-партнерів Cat Video Fest призначили додаткові покази.

Cat Video Fest очолює Вілл Брейден, який допомагав проводити цей захід перш ніж очолив його у 2016 році. За словами Брейдена, він проводить третину року, збираючи кліпи, отримуючи дозволи від творців контенту та відстежуючи їх у таблиці Excel. Іншу третину року – монтуючи фільм разом. Третю третину – координуючи роботу з дистриб’ютором Oscilloscope Labs та займаючись просуванням.

“Це моя постійна робота. На моїх візитівках написано, що я дивлюся відео з котиками, – розповідає Брейден. – Хоча варто додати, що моя дружина – вчителька першого класу державної школи, і вона заробляє трохи більше за мене на рік”.

У 2006 році Брейден закінчив Інститут кіно в Сіетлі, а цьогоріч вийшла частина його власної серії короткометражних фільмів “Анрі” про “депресивного французького кота-екзистенціаліста”.

“У мене не було такого плану, коли я навчався в кіношколі, але я точно не планував стати наступним Мартіном Скорсезе, – сміється Брейден. – Поки люди сміються і поки ми збираємо гроші для котів, які потребують допомоги, у мене буде найкраща робота в житті”.

Найкраще в Cat Video Fest те, що це саме те, про що ви подумали: 73 хвилини відео з котиками. Між кліпами немає єдиного наративу чи навіть одноманітності. Деякі з них мають вертикальний формат, тоді як інші заповнюють весь екран. Деякі мають підписи та емодзі, розкидані по всьому кадру. Деякі зняті у високій чіткості, деякі – ні.

Тут є сварливі коти, задиркуваті коти, послужливі коти, ласкаві коти, коти, які грають на піаніно або дражнять собак, коти, які стрибають під звуки паркуру з “Офісу” і ще дуже багато різних котів.