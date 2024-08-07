X позивається до рекламодавців через бойкот платформи, Ілон Маск каже – це війна

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

X позивається до рекламодавців, які бойкотують платформу. Про це оголосила CEO компанії Лінда Яккаріно у відкритому листі, який вона оприлюднила в соцмережі.

CEO повідомила, що X подала антимонопольний позов проти Глобального альянсу за відповідальні медіа (GARM), Всесвітньої федерації рекламодавців (WFA) та членів GARM – CVS Health, Mars, Orsted та Unilever.

"Це рішення не було легким, але воно є прямим наслідком їхніх дій. Незаконна поведінка цих організацій та їхніх керівників коштувала Х мільярдів доларів (США – ред.)", – написала Лінда Яккаріно.

X вирішила звернутися до суду після нещодавнього звіту юридичного комітету Палати представників Конгресу США. За інформацією Лінди Яккаріно, у звіті йшлося про те, що їхнє розслідування "виявило докази незаконного бойкоту" багатьох компаній, зокрема й X.

"Докази, отримані Комітетом, свідчать про те, що GARM та його члени безпосередньо організовували бойкоти та використовували інші непрямі тактики, спрямовані проти небажаних платформ, творців контенту та новинних організацій з метою демонетизації та, по суті, обмеження певного вибору для споживачів", – зауважила вона із посиланням на звіт.

Лінда Яккаріно стверджує, що "наслідком, а, можливо, і метою цього бойкоту" стало прагнення позбавити користувачів X доступу до "глобальної міської площі".

Ситуацію також прокоментував Ілон Маск. Він оголосив війну рекламодавцям, які бойкотують X.

"Два роки ми намагалися укласти мир, але тепер це війна", – написав він у соцмережі.

Нагадаємо, що компанії почали масово відмовлятися від корпоративної реклами на X після скандалу минулого року. Організація Media Matters оприлюднила звіт, відповідно до якого реклама брендів з’являється на платформі біля пронацистського контенту.

X подала до суду на Media Matters, звинувачуючи її в наклепі. Але ситуація загострилася, коли Ілон Маск невдовзі послав до біса рекламодавців, які припиняють співпрацю з X.