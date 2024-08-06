Ostap на допомогу: як чат-бот дозволяє "ловити" квитки в театри Києва

Театральний чат-бот Ostap допоможе охочим придбати квитки на вистави в Києві. Наразі йдеться про кілька культурних закладів, але їхнє число та географія поступово зростатиме. Про це авторка проєкту Катерина Кирсенко розповіла у розмові з Mezha.Media.

Чат-бот показує користувачам, які вистави пропонують київські театри, коли саме відбуватиметься подія та скільки вільних місць є на обрану дату. Але особливість Ostap у тому, що він допомагає слідкувати за появою квитків, яких поки немає у продажу.

"Я Остап і я пишаюсь, що все більше людей цікавиться театральним мистецтвом. Але боротьба за квитки стала безжалісною, – йдеться в описі до бота. – Мені так само як і вам хочеться попадати на круті вистави без постійного моніторингу афіші. Тому я буду сповіщати вас про появу нових дат обраного вами спектаклю, кількість вільних місць та ціни на них".

Принцип сповіщення доволі зрозумілий – для цього у боті слід обрати виставу, яку ви хочете відвідати, і щойно у продажу з'являться квитки, ви отримаєте повідомлення.

Катерина Кирсенко розповідає, що ідея створити цей бот виникла у неї саме через бажання потрапити на кілька вистав, квитки на які ніяк не вдавалося "зловити".

"З’являлися на сайтах театрів вони непередбачувано, і розрахувати, коли все-таки можна буде намагатися хоч щось купити, було неможливо. Тому подумала про те, як можна було б отримати інформацію про вистави і який вигляд це мало б у боті", – розповіла киянка.

Вона додає, що проєкт є її власною ініціативою, втілити яку допомог колега-розробник. 25 січня 2024 року дівчина написала ТЗ, а вже 5 лютого почалося тестування бота.

"Анонс серед друзів я зробила 22 березня, а далі все пішло, – каже авторка Ostap. – Спочатку на нас підписалися 22 людини, а зараз це понад 2500 людей за 5 місяців".

Спершу чат-бот відслідковував вистави лише Театру ім. І.Франка. Але невдовзі у переліку з'явилися Молодий театр та Театр на Подолі. В планах додати й інші культурні заклади, приміром, Театр "Золоті ворота", Академічний Театр Оперети, Театр драми і комедії на лівому березі тощо.

"Почали з Києва і щойно покриємо список задач тут, то перемістимося до інших міст. Я б залюбки інтегрувала Львів, Харків, Дніпро, Чернівці, Івано-Франківськ, Одесу, Вінницю тощо", – зазначає дівчина.

Вона також пояснює принцип роботи бота – якщо театр має власну платформу для купівлі квитків, то інтеграцію можна зробити самостійно. А от якщо театри продають квитки через допоміжні сервіси, то інтеграція складніша. Але вже зараз тривають відповідні переговори та налагоджується співпраця.

"Ми раді співпраці з театрами і відкриті для того, щоб допомогти їм полегшити навантаження на сервери чи покращити технічну інфраструктуру. Аби це допомогло розвитку театру і бажанню людей ходити на вистави", – зауважила Катерина Кирсенко.

У майбутньому дівчина прагне розвивати проєкт як такий, що популяризує театральну культуру – розповідати про її цінність, культових українських режисерів, про театри, які працюють в Україні або були знищені війною, про акторів, гримерів, світло та інші деталі.

Однак на цьому вона не зупиняється – у планах також створення бота, який показуватиме цікаві події в Києві. Потенційно в боті буде список можливих заходів та інтегрована карта.